02:46, 17 февраля 2026Россия

Карасин высказался о договороспособности Киева

Карасин: Если Киев не договороспособен, то в Женеве все запутает и переиначит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Если Киев договороспособен, то согласится в Женеве на выработку дорожной карты, иначе украинская делегация все «запутает, сократит, переиначит». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

«Но если они договариваться не хотят, они все запутают, сократят, переиначат», — высказался он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

