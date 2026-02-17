Карасин: Если Киев не договороспособен, то в Женеве все запутает и переиначит

Если Киев договороспособен, то согласится в Женеве на выработку дорожной карты, иначе украинская делегация все «запутает, сократит, переиначит». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

«Но если они договариваться не хотят, они все запутают, сократят, переиначат», — высказался он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.