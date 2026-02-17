Реклама

00:39, 17 февраля 2026Россия

Карасин призвал на переговорах в Женеве выработать дорожную карту

Карасин призвал на переговорах в Женеве создать дорожную карту в духе Анкориджа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

На переговорах в Женеве надо создать дорожную карту в «духе Анкориджа», заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если Киев способен договориться, то стороны смогут выработать дорожную карту в «духе Анкориджа». В ином случае, Киев все «запутает, сократит, переиначит».

«Надо, чтобы официальные делегации России, Украины и Соединенных Штатов выработали какую-то дорожную карту движения вперед в "духе Анкориджа"», — подчеркнул он.

Ранее Карасин призвал опираться не на слова и домыслы, а на факты в обсуждении переговорного процесса по Украине.

