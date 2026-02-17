В США перечислили страны с авианосцами

TNI: В настоящее время авианосцами располагают 14 стран

В настоящее время авианосцами располагают 14 стран. Соответствующие государства перечислил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

К странам с собственными действующими авианесущими кораблями автор отнес Испанию, Таиланд, Турцию, Россию, Францию, Египет, Австралию, Южную Корею, Японию, Италию, Индию, Великобританию, Китай и США.

По его оценке, Вашингтон «устанавливает мировой стандарт» в области авианосцев, хотя Пекин стремительно его догоняет. К авианесущим кораблям Касс отнес как крупные американские авианосцы, так и меньшие десантные корабли — вертолетоносцы.

Ранее TNI выделил тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» — единственному российскому авианосцу — пятое место в мировом рейтинге когда-либо эксплуатирующихся крупнейших авианосцев.

В январе портал TWZ заметил, что второй авианосец типа Ford Военно-морских сил США — John Kennedy — впервые вышел в море.