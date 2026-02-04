Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 4 февраля 2026Наука и техника

В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев

TNI выделил российскому «Адмиралу Кузнецову» место в рейтинге авианосцев
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны Великобритании / РИА Новости

Американский журнал The National Interest (TNI) выделил тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» — единственному российскому авианосцу — пятое место в мировом рейтинге когда-либо эксплуатировавшихся крупнейших авианосцев.

В публикации обозреватель Харрисон Касс отмечает, что большинство авианосцев следуют определенному образцу, сформированному Военно-морскими силами США. Автор отметил, что водоизмещение находящегося в эксплуатации с 1991 года российского корабля составляет 67 500 тонн.

В настоящее время находящийся под угрозой утилизации «Адмирал Кузнецов» обозреватель называет «крупнейшим авианосцем, когда-либо действовавшим за пределами НАТО или Китая». «Оснащенный трамплином и мощным ракетным вооружением, корабль отражает советскую доктрину, отдающую приоритет самообороне над исключительно авиационными возможностями», — пишет автор.

По водоизмещению российский авианосец, согласно Кассу, опережает Charles de Gaulle (Франция), Liaoning (Китай), авианосцы типов Midway (США) и Queen Elizabeth (Великобритания), Shandong (Китай), но уступает авианосцам типа Kitty Hawk, Enterprise, авианосцам типов Nimitz и Gerald Ford (все — США).

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В январе обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери заявил, что крейсер «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine отмечал, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok