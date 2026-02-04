В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев

Американский журнал The National Interest (TNI) выделил тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» — единственному российскому авианосцу — пятое место в мировом рейтинге когда-либо эксплуатировавшихся крупнейших авианосцев.

В публикации обозреватель Харрисон Касс отмечает, что большинство авианосцев следуют определенному образцу, сформированному Военно-морскими силами США. Автор отметил, что водоизмещение находящегося в эксплуатации с 1991 года российского корабля составляет 67 500 тонн.

В настоящее время находящийся под угрозой утилизации «Адмирал Кузнецов» обозреватель называет «крупнейшим авианосцем, когда-либо действовавшим за пределами НАТО или Китая». «Оснащенный трамплином и мощным ракетным вооружением, корабль отражает советскую доктрину, отдающую приоритет самообороне над исключительно авиационными возможностями», — пишет автор.

По водоизмещению российский авианосец, согласно Кассу, опережает Charles de Gaulle (Франция), Liaoning (Китай), авианосцы типов Midway (США) и Queen Elizabeth (Великобритания), Shandong (Китай), но уступает авианосцам типа Kitty Hawk, Enterprise, авианосцам типов Nimitz и Gerald Ford (все — США).

В январе обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери заявил, что крейсер «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine отмечал, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.