19FortyFive: Российский крейсер «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен

Крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец — был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери.

Автор отмечает, что авианосец, который описывали как «обреченный с самого начала», страдал от череды технических неполадок, связанных, в частности, с устаревшей двигательной установкой, которая выбрасывала густой черный дым, и использование для взлета истребителей трамплина. Балестриери называет корабль «Адмирал Кузнецов» дымящейся грудой обломков, который еще до своего выхода в море устарел.

«Этот корабль был обречен с самого начала, но никто в Москве не обратил на это внимания, и теперь некогда гордый символ советских военно-морских амбиций направляется на металлолом. А Россия, вероятно, покончит с палубной авиацией как минимум на десятилетие, а то и на несколько десятилетий», — говорится в публикации.

В октябре тот же автор счел проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» нафталиновым шариком.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.