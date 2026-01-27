Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:10, 27 января 2026Наука и техника

В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков

19FortyFive: Российский крейсер «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны / РИА Новости

Крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец — был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери.

Автор отмечает, что авианосец, который описывали как «обреченный с самого начала», страдал от череды технических неполадок, связанных, в частности, с устаревшей двигательной установкой, которая выбрасывала густой черный дым, и использование для взлета истребителей трамплина. Балестриери называет корабль «Адмирал Кузнецов» дымящейся грудой обломков, который еще до своего выхода в море устарел.

«Этот корабль был обречен с самого начала, но никто в Москве не обратил на это внимания, и теперь некогда гордый символ советских военно-морских амбиций направляется на металлолом. А Россия, вероятно, покончит с палубной авиацией как минимум на десятилетие, а то и на несколько десятилетий», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В октябре тот же автор счел проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» нафталиновым шариком.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    На Украине придумали новый способ уклонения от службы в ВСУ

    Российский подросток из любопытства поджег товарища

    Глава МИД Франции раскритиковал генсека НАТО за слова о беззащитности Европы без США

    Раскрыто количество судебных решений о конфискации имущества россиян

    Глава Крыма сообщил об отставке замглавы правительства республики

    Появились подробности по делу обвиняемых в многомиллионной взятке депутатов

    Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok