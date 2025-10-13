NSJ: Проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» — нафталиновый шарик

Проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» — нафталиновый шарик. Так авианесущий крейсер советской постройки прозвал обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стив Балестриери.

По оценке автора, покупка Нью-Дели у Москвы в 2004 году законсервированного советского авианосца «Адмирал Горшков» проекта 1143.4 стала «грандиозной ошибкой». Обозреватель отмечает, что переоборудование корабля в индийский авианосец Vikramaditya потребовало более миллиарда долларов и было сопряжено с многочисленными срывами сроков работ и удорожанием проектной сметы, в результате чего Индия якобы получила неисправный корабль.

«Индии следовало бы задать самые элементарные вопросы: как можно ожидать, что верфь, производившая только подводные лодки, будет ремонтировать авианосец, который десять лет простоял в консервации? Они не выполнили эту элементарную проверку, и результаты неудивительны», — пишет автор.

Обозреватель отметил, что после модернизации «Адмирал Горшков» лишился средств противовоздушной обороны, в результате чего Vikramaditya требуется поддержка эсминца.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.