На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»

MWM: Россия заработает миллиарды долларов, если сохранит «Адмирала Кузнецова»

Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Об этом заявляет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, «возвращение военного корабля на передовую с модернизированным авиакрылом может предоставить очень значительные будущие возможности для российского оборонного сектора».

Авторы журнала уверены, что сохранение авианосца позволит России не только проводить сложные стратегические учения с Китаем и Индией, располагающими аналогичными кораблями, но и поставлять сопутствующую военную продукцию будущим заказчикам. «Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца Vikramaditya Министерству обороны Индии и еще более 2 миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31», — пишет MWM.

В издании уверены, что возможность предоставления доступа Индии к передовым российским оборонным технологиям делает Москву более выгодным партнером для Нью-Дели, чем Париж. «Это дает России очень хорошую возможность для продажи Индии палубных истребителей пятого поколения, среди широкого спектра других палубных систем», — говорится в публикации.

Там отмечают, что индийскую сторону могла бы заинтересовать перспективная палубная версия российского истребителя пятого поколения Су-57, однако без собственного авианосца Москва вряд ли сможет продвигать подобные самолеты на внешних рынках. «Вывод корабля из эксплуатации без замены фактически исключит Россию из числа серьезных будущих поставщиков палубных самолетов и других связанных с ними технологий», — заключает портал.

В июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин признал, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, могут продать или утилизировать.

В том же месяце газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что «Адмирал Кузнецов», который с 2017 года находился на ремонте, законсервируют в ближайшее время.