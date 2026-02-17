Реклама

06:00, 17 февраля 2026

Врач неотложки раскрыла правду о сексе на рабочем месте

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Delishus_Frosting713, работающая в отделении неотложной помощи, прокомментировала один из распространенных стереотипов о врачах. Она ответила на вопрос о том, действительно ли медики занимаются сексом друг с другом прямо в клиниках.

«Часто ли врачи и медсестры занимаются сексом в палатах? Как правило, мы развлекаем себя подгоревшим кофе и заветренными круассанами. Никакого секса ни у кого никогда, насколько мне известно, не было. К тому же, тут мало у кого есть время сходить в туалет, о каком сексе может идти речь?» — написала автор.

Она также отметила, что работа в столь перегруженных отделениях неминуемо приводит к выгоранию. Кроме того, проявлениям романтических чувств не способствуют и проблемы поступающих пациентов. По словам девушки, она так и не привыкла к запаху рвоты, который часто бывает в отделении. Кроме того, она регулярно вынуждена сталкиваться с кровью и каловыми массами больных.

Ранее другая пользовательница Reddit, работающая бортпроводником в известной американской авиакомпании, раскрыла правду о сексе с пассажирами. По ее словам, лишь однажды она согласилась встретиться с одним из них вне самолета.

