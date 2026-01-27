Реклама

07:31, 27 января 2026

Стюардесса известной авиакомпании раскрыла правду о сексе с пассажирами

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Shy657, работающая бортпроводником в известной американской авиакомпании, раскрыла правду о сексе с пассажирами. По ее словам, лишь однажды она согласилась встретиться с одним из них вне самолета.

«Я планировала сходить на свидание с ним, но он не ценил мое время, и я отменила встречу. Поэтому у меня не было секса с пассажирами, но он случался с другими членами экипажей или с друзьями в городах, в которые мы прилетали», — написала стюардесса.

Она добавила, что некоторые ее коллеги сталкиваются с непозволительным отношением пассажиров прямо во время рейсов. Похожий опыт был и у нее, когда пожилой мужчина неожиданно положил ей руку на бедро и погладил ее. Автор ничего не сказала, но была шокирована и вспоминает об этом инциденте практически еженедельно.

«Изменяют ли бортпроводники своим вторым половинкам во время ночевок в гостиницах в других городах? Члены экипажей, конечно, не самые верные люди. Но если выбирать самых верных, то это были бы пилоты», — отметила девушка.

Ранее другая стюардесса рассказала о самой смешной истерике у пассажира, с которой она сталкивалась. По ее словам, это произошло во время взлета воздушного судна.

