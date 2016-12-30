Игроки ФК «Орел» обратились в РФС из-за существенного уменьшения зарплаты

Игроки ФК «Орел» подали заявления в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Обращение в прокомментировал Смирнов Антон, глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя», которая представляет интересы футболистов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Директор ФК "Орел" Дмитрий Прокопенко заявил, что доводы футболистов являются необоснованными и не содержат ссылок на действующее законодательство. Права же и законные интересы работников клуба по мнению директора клуба никак не ущемлены. Стоит отметить, что Прокопенко еще раз официально подтвердил, что организационные изменения в клубе связаны исключительно с существенным уменьшением финансирования со стороны Орловской области», — сказал Смирнов.

По словам юриста, с такая позиция клуба является незаконной. «Существенное уменьшение бюджета клуба по решению руководства Орловской области и клуба не являются причиной одностороннего уменьшения заработной платы футболистов в связи с организационными изменениями. Это классическое нарушение законодательства. Представьте, что бы стало происходить в нашей стране, если каждый работодатель по своему самовольному единоличному решению начал урезать зарплаты работникам только потому, что он решил уменьшить свой бюджет?! Начался бы полный хаос в трудовых отношениях», — уверен Смирнов, называющий позицию клуба фикцией и подменой понятий.

В настоящее время «Орел» выступает в зоне Центр Второго дивизиона чемпионата России.

