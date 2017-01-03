Газета выяснила зарплаты руководителей госпредприятий Китая

Руководители госпредприятий Китая получают в среднем около 600 тысяч юаней (порядка 86 тысяч долларов США) в год. Как передает РИА Новости, об этом во вторник, 3 января, пишет газета «Мэйжи цзинцзи синьвэнь» со ссылкой на данные Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР.

Больше всего зарабатывает председатель правления многопрофильной госкорпорации China Merchants Group, его доход, до вычета налогов, составляет 1,2 миллиона юаней (173 тысячи долларов США).

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Средний уровень ежегодного заработка руководителей предприятий центрального подчинения колеблется в Китае от 500 до 700 тысяч юаней, а управленцев с годовым доходом свыше 800 тысяч юане в КНР только 40, еще 15 зарабатывают больше одного миллиона юаней.

Наряду с этим есть и такие руководители госпредприятий, чей годовой оклад не превышает 40 тысяч юаней.

Для сравнения, председатель правления листинговой компании Fangda Group Чжун Чунъу с учетом налогов зарабатывает 20,2 миллиона юаней (это составляет менее трех миллионов долларов США).