Появилось видео лучших моментов полуфинала молодежного ЧМ по хоккею Россия — США

В сети появилось видео с лучшими моментами полуфинальной встречи молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США. Ролик размещен на канале SportObzor HD в YouTube.

Матч прошел в ночь на четверг, 5 января, по Москве. Основное время поединка завершилось вничью: 3:3. В серии буллитов победу одержали американцы.

В другом полуфинале сборная Канады обыграла Швецию (5:2) и поспорит за титул с командой США (6 января, 04:00 по Москве). Россияне разыграют третье место со шведами 5 января в 23:30 по Москве.