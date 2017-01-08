Чешская биатлонистка Коукалова победила в масс-старте на этапе Кубка мира

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка проходила в воскресенье, 8 января. Победительница преодолела дистанцию за 37 минут 20,5 секунды. Второе место заняла представительница Германии Лаура Дальмайер (+31,5 секунды), тройку призеров замкнула соотечественница Коукаловой — Ева Пускарчикова (+45,4 секунды).

Россиянка Татьяна Акимова пришла к финишу 13-й (+1 минута 52,1 секунды).

7 января российские биатлонистки не сумели войти в число 20 лучших в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала француженка Мари Дорен-Абер. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировшая на 27-й позиции.

Этап Кубка мира в Оберхофе проходил с 5 по 8 января.