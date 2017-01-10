Сенаторы США представят законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России

В Конгресс США будет представлен проект закона, который предусматривает введение «всеобъемлющих» санкций против России за ее «попытки повлиять на выборы 2016 года». Об этом сообщает Reuters.

С соответствующей инициативой выступили сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

29 декабря 2016 года Соединенные Штаты ввели санкции против ряда граждан и организаций России, в том числе ФСБ, и выслали 35 российских дипломатов и членов их семей. В тот же день АНБ и ФБР опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам с целью содействовать победе кандидата-республиканца Дональда Трампа. Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Выборы президента США, на которых Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.