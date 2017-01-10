Американские сенаторы определились с антироссийскими санкциями за кибератаки

Американские сенаторы конкретизировали антироссийские санкции, которые они предлагают ввести из-за кибератак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующей резолюции.

Документ предусматривает введение визовых ограничений, а также заморозку активов и счетов лиц, причастных, по мнению американских законодателей, к компьютерным взломам.

Ранее 10 января сообщалось, что конгрессмены и сенаторы предложили создать спецкомиссию по расследованию вмешательства российских хакеров в процесс выборов президента США, а также ввести против России новые «всеобъемлющие» санкции.

Материалы по теме Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

29 декабря власти Соединенных Штатов приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также нескольких физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно отвергает.