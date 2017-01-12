Перенесенный из России финал КМ по конькобежному спорту примет Норвегия

Участник чемпионата Европы по конькобежному спорту в Челябинске

Финал Кубка мира по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU подтверждает, что финал Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 11-12 марта 2017 года в Ставангере. Соревнования пройдут за два дня, а не три», — гласит заявление.

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11 января глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро сообщил, что право принимать решение по проведению текущих или запланированных соревнований в России остается за соответствующими международными спортивными федерациями.

22 декабря ISU принял решение отменить финал Кубка мира в Челябинске по рекомендации МОК и не сразу определился с новым местом проведения соревнований. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов назвал действия ISU лишенными смысла.