Президент СКР назвал бессмысленным решение перенести финал Кубка мира из России

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов заявил, что решение Международного союза конькобежцев (ISU) о переносе этапа Кубка мира из Челябинска по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) лишено смысла. Его слова в четверг, 22 декабря, приводит «Р-Спорт».

«Я не ожидал такого решения от Международного союза конькобежцев, тем более, ранее говорили, что текущие соревнования не будут переноситься. С точки зрения того, что могли быть какие-то антидопинговые нарушения, это лишено всякого смысла, потому что забором и исследованием допинг-проб занимаются иностранцы», — заявил Кравцов.

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Ранее 22 декабря стало известно, что ISU отменил финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске. Кравцов отметил, что СКР будет обсуждать с ISU вопрос о компенсации потерь, вызванных решением организации.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.