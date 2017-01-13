С москвича потребовали более трех миллионов рублей за парковку в Шереметьево

Москвич получил счет на 3 379 800 рублей за парковку в Шереметьево. Об этом сам Андрей Виллевальдт рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам мужчины, он заехал на парковку на 45 минут, однако автомат посчитал, что это произошло еще в 2000 году и, таким образом, выписал счет за 17 лет. «Высокая цена за право быть первым путешественником во времени», — пошутил Виллевальдт.

При этом, когда он пытался выехать со стоянки в аэропорту 12 января в 18:45 мск, паркомат отобразил другие данные — 02:34 13 января. «Оказалось, что и тут я провалился в черную дыру и переместился на восемь часов в будущее!» — отметил Виллевальдт.

Мужчина не уточнил, как ему удалось решить эту проблему. В комментарии к соответствующему посту в Facebook он, однако, написал, что «вырвался из временной петли».

В мае 2016 года российский турист Радик Нургалеев рассказал, что в аэропорту Домодедово с него запросили почти 16 тысяч рублей за три дня парковки.