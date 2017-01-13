В Шереметьево объяснили счет за парковку на три миллиона рублей

В Шереметьево прокомментировали инцидент с автомобилистом, которому был выставлен счет за парковку почти на 3,4 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Как пояснил начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис, паркомат дал сбой из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, осадков, влажности и перепада температур.

«В кратчайшие сроки неисправность была устранена», — подчеркнул Генис. По его словам, водитель заплатил за парковку положенные 200 рублей.

Ранее в пятницу стало известно об истории Андрея Виллевальдта. Житель Москвы на 45 минут поставил свою машину на стоянку Шереметьево. Когда он попытался выехать, автомат выставил ему счет за 17 лет пользования парковкой на сумму 3 379 800 рублей.