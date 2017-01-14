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Россиянин Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

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Семен Елистратов
Семен Елистратов

Россиянин Семен Елистратов одержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, проходящем в Турине (Италия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Елистратов стал лучшим со временем 2 минуты 20,608 секунды. Серебро досталось венгру Лю Шаоангу (2.20,808 секунды) бронза — у Владислава Быканова (2.20,822 секунды) из Израиля.

Другой россиянин Виктор Ан выиграл бронзу в забеге на 500 метров. Первенствовал голландец Шинки Кнегт (41,168 секунды), серебряным призером стал еще один представитель Нидерландов Дилан Хогерверф (41,549 секунды).

Чемпионат Европы по шорт-треку проходит в Турине с 13 по 15 января.

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