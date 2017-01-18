Спецслужбы заплатили королеве красоты за молчание о связи с королем Испании

Испанское издание OKDIARIO опубликовало попавшие в его распоряжение секретные документы, свидетельствующие о том, что спецслужбы заплатили актрисе Барбаре Рей за сокрытие информации о ее многолетней связи с бывшим королем страны Хуаном Карлосом I. Об этом в среду, 18 января, пишет Daily Mail.

По информации OKDIARIO, в 1996 году представители Главного центра оборонной информации (CESID) предложили звезде за молчание 500 миллионов песет (три миллиона евро по нынешнему курсу). Портал также опубликовал материалы, подтверждающие, что спустя некоторое время в люксембургском банке Kredietbank был открыт счет, на который поступили первые 26,3 миллиона песет (160 тысяч евро по нынешнему курсу). В качестве бенифициара в документах указана офшорная компания W.K Dibiapur. При этом банку ежемесячно поступала комиссия в 2,5 тысячи песет (15 евро по нынешнему курсу) за сохранение анонимности.

OKDIARIO утверждает, что деньги Рей выплачивались из средств, которые были зарезервированы в казне для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. По замыслу спецслужб, выплаты должны были остановить женщину от разглашения информации о ее романе с королем, а также от публикации фото- и видеоматериалов, способных подтвердить это.

Сама актриса выступила с опровержением, подчеркнув, что она никогда не была в Люксембурге. Представители королевской семьи от комментариев отказались.

66-летняя Барбара Рей (настоящее имя Мария Гарсия) — испанская актриса и телеведущая. В 1970 году она победила на конкурсе красоты «Мисс Мадрид», а в 1971-м приняла участие в конкурсе «Мисс мира».

Хуан Карлос I занимал испанский трон с 1975 по 2014 год. В 1962 году женился на Софии Греческой. В браке у них родились две дочери и сын — нынешний испанский король Филипп VI.