Индийский гуру йоги победил украинского призера Олимпиады по вольной борьбе

Видео: ETV Andhra Prades

Индийский гуру йоги Баба Рамдев в товарищеском поединке победил украинского борца Андрея Стадника, серебряного призера Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Huffington Post.

Поединок, проходивший по правилам вольной борьбы, состоялся в Нью-Дели в среду и завершился победой Рамдева за две с половиной минуты со счетом 12:0. Схватка носила дружеский статус и прошла перед началом полуфинальных поединков индийской Лиги профессиональной борьбы (Pro Wrestling League, PWL) между командами из Пенджаба и Мумбаи.

На Олимпиаде-2008 в Пекине Стадник в полуфинале одолел индийского борца Сушила Кумара, который в итоге стал бронзовым призером. 34-летний украинец проиграл в финале турку Рамазану Сахину и завоевал серебряную награду.