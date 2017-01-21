Захарова прокомментировала окончание президентских полномочий Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала окончание полномочий Барака Обамы на посту президента США. Как она написала на своей странице в Facebook, в качестве главы государства он уже не сможет высказываться о России.

«В мире может случиться многое, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России», — написала она.

20 января Захарова заявила, что на выборах в США не было ни одного пророссийского кандидата, зато был русофобский. «Один кандидат четко выражал антироссийские взгляды, и на этом фоне многие сочли, что второй кандидат — пророссийский. Такого не было. Там нет никаких пророссийских кандидатов, они все проамериканские», — уточнила представитель МИД.

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу. «Начиная с этого дня мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего. Каждое решение — во благо американского народа», — провозгласил президент.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.