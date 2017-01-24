Исинбаева отреагировала на новый фильм ARD о допинге в российском спорте

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в своем Instagram прокомментировала новый фильм немецкого канала ARD, в котором российская сторона обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях? Почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов?» — написала Исинбаева.

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«Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера этому прямое подтверждение. Мы с тренером никогда не думали о нарушениях, не прибегали к терапевтическим исключениям, в отличие от многих западных атлетов, так как даже это считали нечестным поступком по отношению к своим соперникам», — добавила спортсменка.

Новый фильм телеканала ARD вышел 22 января. Информатором выступил бегун Андрей Дмитриев. В нем спортсмен обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике в нарушении антидопинговых правил.