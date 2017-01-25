Белый лабрадор достал черного из аргентинской реки

В аргентинской провинции Кордоба белый лабрадор достал черного лабрадора из бурлящего водного потока. Соответствующий видеоролик выложил на YouTube пользователь Рафаэль Франчиулли (Rafael Franciulli).

В комментариях к клипу Франчиулли упрекнули, что он не помог собаке, а просто стоял и снимал происходящее «ради зарабатывания денег на YouTube». Однако автор ролика пояснил, что животные регулярно резвятся в этом месте, отлично знают его и им ничего не угрожало.

За неделю с момента публикации ролик набрал около 40 тысяч просмотров.