Хоккеист СКА разбил лицо юной болельщице «Спартака»

Видео: Матч!ТВ

Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и СКА от попадания шайбы в лицо пострадала юная болельщица красно-белых. Об этом сообщает «Советский спорт».

В третьем периоде поединка, завершившегося со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, защитник СКА Вячеслав Войнов сделал передачу на одноклубника Александра Хохлачева, который неудачно обработал шайбу. В итоге снаряд улетел за пределы площадки и угодил в лицо ребенку. У девочки оказалась разбита губа, ей оперативно оказали медицинскую помощь.