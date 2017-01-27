Захарова оценила расследование против посетивших Россию школьников из Литвы

В Москве отреагировали на проводившееся в Литве расследование против школьников из вильнюсской русскоязычной гимназии, которые несколько лет назад съездили на сборы в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «безосновательность и политизированность» следственных действий были видны с самого начала. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает RT.

Дипломат также отметила, что подобные меры со стороны литовского руководства в очередной раз демонстрируют «раздувательство антироссийской риторики».

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23 января стало известно, что Генпрокуратура Литвы не нашла признаков государственной измены в поездке учеников вильнюсской русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской в Россию. В связи с этим досудебное расследование, продлившееся более двух лет, было прекращено.

Скандал с участием литовских школьников разгорелся в октябре 2014 года. Тогда местные СМИ сообщили об участии группы из 10 учеников в ежегодным сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», который финансируется Минобороны России. В публикациях утверждалось, что в лагере проходил «отбор и воспитание будущих российских военных».

Ряд литовских политиков выразили беспокойство по этому поводу, а консерваторы подали жалобу в Генпрокуратуру страны в связи с возможным «вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность, направленную против государства».