Финн Континен и австралиец Пирс выиграли Australian Open

Финн Хенти Континен и австралиец Джон Пирс стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Континен и Пирс, посеянные под 4-м номером, со счетом 7:5, 7:5 переиграли третью пару турнира — американцев Боба и Майка Брайанов. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

26-летнего Континен и 28-летний Пирс впервые одержали победу на турнире «Большого шлема».

Ранее 28 января Серена Уильямс стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разрядке. В решающей встрече она обыграла свою сестру Винус Уильямс. В женском парном разряде первенствовали Бетани Маттек-Сэндс (США) и Люси Шафаржова (Чехия). В финале они оказались сильнее чешки Андреи Главачковой и китаянки Пэн Шуай.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.