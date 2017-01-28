Умер бывший клавишник Black Sabbath Джефф Николс

Бывший клавишник культовой британской хеви-метал группы Black Sabbath Джефф Николс (Geoff Nicholls) умер утром в субботу, 28 января. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель и ведущий гитарист музыкального коллектива Тони Айомми.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, о месте кончины Айомми не сообщает. «Мне было очень печально услышать о потере одного из моих дорогих и близких друзей Джеффа Николса. Он уже некоторое время страдал от рака легких и сегодня утром проиграл битву. Мы с Джеффом всегда были очень близки, он был настоящим верным другом и поддерживал меня на протяжении почти 40 лет. Я буду очень скучать по нему, и он будет жить в моем сердце, пока мы не встретимся снова», — пишет Айомми.

По данным издания Rolling Stone, Николс болел раком 25 лет. 28 февраля ему должно было исполниться 69. О месте и дате похорон не сообщается.

В Black Sabbath Джеффа Николса пригласили в 1979 году как второго гитариста. Позднее, когда басист Гизер Батлер на время покинул группу, Николс заменил его, а по возвращении музыканта стал клавишником. Официально в состав Black Sabbath он вошел в 1986 году, хотя в 1980-м принял участие в записи альбома Heaven And Hell, а затем стоял за клавишами во время записи всех пластинок группы до 1995 года. В статусе официального участника он находился до 1991-го, а затем в 1993-1996 годах. После воссоединения хеви-метал коллектива в первоначальном составе в 1997 году Николс был его неофициальным членом до 2004 года, когда клавишником вместо него стал Адам Уэйкман.