Умер участник группы Bronski Beat

Клавишник британской группы Bronski Beat Ларри Стейнбачек скончался в возрасте 56 лет, сообщает NME.

По словам его сестры, музыкант умер в кругу семьи после короткой борьбы с раком. Это произошло еще в декабре, однако СМИ узнали о его смерти только спустя месяц.

Стейнбачек основал электронное трио Bronski Beat в 1983 году вместе с друзьями Стивом Бронски и Джимми Соммервиллем. Дебютный сингл коллектива Smalltown Boy стал его самой узнаваемой песней и одной из первых композиций в поп-музыке, в которых открыто говорилось о гомофобии.

Среди других известных треков группы — Why?, It Ain't Necessarily So, C’mon C’mon.

С 1994 года Стейнбачек жил в Амстердаме.