Умер основатель ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев

Основатель вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев скончался в среду, 4 января, на 82-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на странице ансамбля в «ВКонтакте».

«Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся жизнь его была связана с музыкой. Любимое детище — ВИА "Поющие гитары", художественным руководителем которых он оставался до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — говорится в сообщении.

По информации «Фонтанки.ру», Васильев скончался в Санкт-Петербурге, предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.

Анатолий Васильев родился в 1935 году в Ленинграде, в 1966 году основал ВИА «Поющие гитары», который приобрел популярность в начале 1970-х годов. В разное время участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская. В 1985 году Васильев покинул коллектив, в 2015-м возобновил сотрудничество с ним в качестве художественного руководителя.