Отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018 часы в Екатеринбурге сломались через сутки

Установленные в центре Екатеринбурга часы, отсчитывающие 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сломались менее чем через сутки после монтажа. Об этом сообщает «Наша Газета».

Церемония установки и запуска часов прошла в понедельник, 30 января. На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. О причинах поломки не сообщается.

В сентябре 2015 года часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018 были запущены в центре Москвы.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.