В оргкомитете прокомментировали остановку часов ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Остановка установленных в Екатеринбурге часов, ведущих отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, была вызвана техническими помехами, которые в настоящий момент устранены. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в оргкомитете города-организатора мундиаля.

«Часы обратного отсчета, установленные в Екатеринбурге, работают в штатном режиме. Что касается вчерашней задержки запуска, то она была вызвана техническими помехами, которые также наблюдались в работе другого оборудования в период нахождения первых лиц на площадке», — заявили в оргкомитете. Также отмечается, что табло было неактивным из-за проводившихся работ «с целью финализации всех технических процессов».

Ранее 31 января сообщалось, что установленные в центре города часы сломались менее чем через сутки после монтажа. Церемония их установки и запуска прошла 30 января. На ней присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.