Названы дата и место жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце съездов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку», — рассказал Мутко.

Также вице-премьер отметил, что все стадионы будут готовы к проведению турнира, а все газоны засеют в мае этого года.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

