Болельщик «Спартака» проведет бой с фанатом ЦСКА на турнире по MMA

Видео: M-1 Global / YouTube

На турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 состоится профессиональный поединок между бойцами, представляющими фанатские группировки московских футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». Об этом сообщается на сайте соревнований.

Дмитрий Тебекин, защищающий красно-синие цвета, сразится с Артуром Тюльпаровым. На счету армейца четыре победы и два поражения в боях по правилам MMA. Тюльпаров, который выйдет на ринг за красно-белых, выиграл свой единственный поединок в смешанных единоборствах.

Турнир пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге.