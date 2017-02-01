В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений

В Госдуме состоятся парламентские слушания о положении соотечественников за рубежом, на которые, в частности, пригласят представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие проведет комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом «Ленте.ру» сообщил его первый зампредседателя Константин Затулин.

По его словам, в рамках слушаний, назначенных на 20 марта, будет поднята тема реализации минских соглашений. «Мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы пригласить [Александра] Захарченко и других представителей юго-востока Украины в Москву для того, чтобы выслушать их точку зрения, чтобы они рассказали, что происходит на их территории и какие у них есть проблемы и нужды», — сказал Затулин.

Накануне глава ДНР Александр Захарченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко приказал военным перейти в наступление в Донбассе из-за провала своей внешней политики. Россия и США «начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения», а Порошенко понимает, что Киеву «ничего не светит», отметил представитель ДНР.

Ранее в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены из-за эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, «все это идет на подрыв минских договоренностей».

Ожесточенные бои в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка) начались 29 января. Цель украинских отрядов — промзона неподалеку от Ясиноватской развязки. Этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.

Минские соглашения — комплекс мер, принятых в феврале 2015 года, для стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.