Финалистка Australian Open уступила в первом матче на турнире в Петербурге

Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от француженки Кристины Младенович во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:3, 6:1. Француженка, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла пять геймов на подаче соперницы, американка — один. Матч продолжался 55 минут.
Уильямс начала соревнования со второго круга из-за высокого номера посева (4).
В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Младенович сыграет с итальянкой Робертой Винчи.
Ранее 36-летняя Уильямс дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии, первом турнире этого года из серии «Большого шлема». В решающем матче Винус уступила младшей сестре — Серене Уильямс (4:6, 4:6). В рейтинге WTA Уильямс-старшая занимает 11-е место.
23-летняя Младенович на Australian Open проиграла в первом же круге — со счетом 4:6, 2:6 хорватке Анне Конюх.