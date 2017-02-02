Финалистка Australian Open уступила в первом матче на турнире в Петербурге

Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от француженки Кристины Младенович во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:3, 6:1. Француженка, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла пять геймов на подаче соперницы, американка — один. Матч продолжался 55 минут.

Уильямс начала соревнования со второго круга из-за высокого номера посева (4).

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Младенович сыграет с итальянкой Робертой Винчи.

Ранее 36-летняя Уильямс дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии, первом турнире этого года из серии «Большого шлема». В решающем матче Винус уступила младшей сестре — Серене Уильямс (4:6, 4:6). В рейтинге WTA Уильямс-старшая занимает 11-е место.

23-летняя Младенович на Australian Open проиграла в первом же круге — со счетом 4:6, 2:6 хорватке Анне Конюх.