Родина проиграла украинке на теннисном турнире

Российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 83-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла украинке Элине Свитолиной (13) в матче первого круга на турнире в Тайбэе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 31 января, и завершилась победой Свитолиной со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 58 минут.

Во втором круге 22-летняя уроженка Одессы встретится с победительницей пары Екатерина Козлова (Украина) — Люция Градецка (Чехия).

Призовой фонд турнира в Тайбэе составляет 225 тысяч долларов.

На завершившемся 29 января Открытом чемпионате Австралии Родина в первом круге проиграла другой россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 1:6, 6:7. Свитолина уступила ей же в третьем раунде (5:7, 6:4, 3:6).