Косачев допустил введение единых с Белоруссией виз для иностранцев

Власти России и Белоруссии могут договориться о совместных визах для иностранных граждан. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), передает «Интерфакс».

«Я думаю, что мы можем с нашими белорусскими друзьями пройти значительно дальше и использовать не только ограничительные меры, но и договариваться либо о совместных единых визах, либо договориться о взаимном признании виз», — сказал сенатор.

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Косачев подчеркнул, что недопонимания можно избежать, если придерживаться конструктивного диалога.

Ранее в четверг стало известно, что глава ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Эта мера призвана обеспечить необходимый уровень безопасности на государственной границе России. В Минске раскритиковали это решение, посчитав его нарушением существующих между странами договоренностей.

12 февраля в Белоруссии вступит в силу указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза, а также США, Бразилия и Япония.