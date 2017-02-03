Российский биатлонист Волков выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Алексей Волков занял первое место в спринте на этапе Кубка Международного союз биатлонистов (IBU), который проходит в словацком Осрблье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 24 минуты 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял норвежец Фредрик Гьесбакк, отставший от Волкова на 4,6 секунды. Третьим финишировал еще один россиянин Дмитрий Малышко. Его отставание от победителя составило 6,2 секунды при одном промахе.

Этап Кубка IBU в Словакии завершится 4 февраля.

27 января российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы, проходившем в польском городе Душники-Здруй.