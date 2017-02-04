В Закарпатье анонсировали законопроект о защите венгерского языка

Венгерская община Закарпатской области Украины готовит для внесения в Верховную Раду законопроект о защите венгерского языка. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Представитель венгерской общины региона Закарпатья, композитор Николай Повод призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать инициативу. «Мы не позволим ограничивать или ущемлять права нашей общины. Мы - венгры, и здесь, в Закарпатском крае, должны чувствовать себя комфортно», — отметил он.

Повод назвал антиконституционным внесенный в Раду законопроект, ограничивающий использование региональных языков и языков нацменьшинств. «Это законопроект, направленный на уничтожение венгерского языка. Но мы не намерены этого допускать», — добавил Повод.

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31 января бывший мэр столицы региона Ужгорода Сергей Ратушняк предупредил, что Закарпатье отделится от Украины и построит на границе стену в случае, если Верховная Рада примет закон об исключительности украинского языка.

23 января депутат Рады Игорь Луценко подчеркнул, что законопроект «О государственном языке» поддержат патриотические силы страны. Он добавил, что политики, которые не знают госязыка, должны молчать.

Проект закона «О государственном языке» был внесен в Верховную Раду 21 января. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.