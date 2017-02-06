В США 19-летнего насильника приговорили к воздержанию до свадьбы

В американском штате Айдахо 19-летнему насильнику запретили заниматься сексом до тех пор, пока он не женится. Об этом сообщает Associated Press.

Судья Рэнди Стоукер приговорил ответчика Коди Дьюэйна Скотта Герреру, обвинявшегося в изнасиловании 14-летней девочки, к 15 годам в тюрьме. Однако в силу специфики законодательства штата (так называемая Rider Program) Геррера получил отсрочку на один год, позволяющую ему в случае безупречного поведения отделаться условным наказанием.

При этом в качестве одного из условий в приговоре значится отсутствие сексуальных контактов до брака. Стоукер счел, что для Герреры, сменившего уже 34 сексуальных партнерши, это будет тяжким испытанием. Приговор вызвал противоречивую реакцию — так, ряд юристов счел, что это нарушает конституционные права Герреры и он может подать апелляцию.

Rider Program — специфический термин, применяемый в законодательстве штата Айдахо. Если в других штатах судья может либо отправить ответчика в тюрьму, либо оставить на испытательном сроке, судьи в Айдахо могут приговорить его к промежуточному варианту. Осужденный остается на свободе, но при этом судья сохраняет юрисдикцию в отношении его дела. В том случае, если осужденный успешно выдержит срок, установленный программой, суд может (но не обязан) поместить его на испытательный срок вместо реального наказания. При этом судья вправе вводить дополнительные условия, не противоречащие законам государства или штата.

