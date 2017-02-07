21-летний футболист «Динамо» продолжит карьеру в Чехии

Футболист московского «Динамо» Владислав Левин продолжит карьеру в чешском клубе «Млада Болеслав». Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

«Футбольный клуб "Динамо" Москва благодарит Владислава за игру в нашем составе и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне 21-летний Левин был заявлен за «Динамо-2», сыграл в 13 встречах Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), забил два мяча и отдал три передачи. Кроме того, полузащитник дважды выходил на замену в матчах основной команды, проведя на поле девять минут.

После 24 туров нынешнего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» возглавляет таблицу с 54 очками. У ближайшего преследователя — «Тосно» — на пять очков меньше. По итогам прошлого сезона бело-голубые впервые в своей истории покинули высший дивизион чемпионата России по футболу.