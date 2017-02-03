Владимир Колокольцев возглавил попечительский совет «Динамо»

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев назначен председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

Заседание попечительского совета общества, на котором состоялось избрание нового председателя, состоялось в пятницу, 3 февраля. На этом посту Колокольцев сменил Рашида Нургалиева.

«Избрание министра внутренних дел России на эту должность является продолжением традиции, заложенной 3 июля 2001 года — момента, когда был создан попечительский совет общества "Динамо"», — гласит заявление пресс-службы общества.

В конце декабря сообщалось, что сумма задолженности футбольного «Динамо» превысила 800 миллионов рублей. Бюджет клуба в 2017 году будет урезан вдвое.