Долги футбольного «Динамо» превысили 800 миллионов рублей

Сумма задолженности московского футбольного клуба «Динамо» составила 806 миллионов рублей. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский, его слова приводит ТАСС.

«Текущая задолженность "Динамо" — 806 миллионов рублей. Это без учета кредитов. "Динамо" принадлежит только база в Новогорске и футболисты», — заявил Стражковский.

По его словам, бюджет клуба в 2017 году будет урезан вдвое. «Доходы у нас рассчитаны на 317 миллионов рублей. Расходы утверждены в 477 миллионов, то есть дефицит бюджета — 166 миллионов: из них заработная плата 91 миллион на 114 человек. Фонд заработной платы сократили на 32 процента», — добавил Стражковский.

В начале ноября анонсировалось значительное сокращение финансирования футбольного «Динамо». Проблема долговой нагрузки на тот момент не считалась критической.

После 24 туров «Динамо» с 54 очками возглавляет таблицу Футбольной национальной лиги (ФНЛ).