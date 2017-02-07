В пригороде Парижа произошли столкновения местных жителей и полиции

Видео: bfmtv.com

В пригороде Парижа Оне-су-Буа местные жители устроили столкновения с полицией. Видео публикует BFMTV. В результате погрома сожжены пять автомобилей, а также небольшой ресторан. Во многих магазинах разбиты витрины. Протестующие забросали стражей порядка петардами и бутылками с зажигательной смесью. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, по их автомобилям стреляли из огнестрельного оружия.

Поводом для погромов стало поведение четверых полицейских, задержавших 2 февраля местного жителя, в отношении которого стражи порядка применили чрезмерную силу. В результате продольного удара телескопической дубинкой, мужчина получил рассечение в области ануса. В отношении полицейских, допустивших насилие, открыто расследование, они взяты под стражу.