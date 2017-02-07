Мэр Днепропетровска задумал посадить посреди города гигантского Ждуна

Мэрия Днепра (ранее — Днепропетровск) ведет переговоры с нидерландским скульптором Маргрит ван Брифорт об установке скульптуры Homunculus Loxodontus, которую в России прозвали Ждуном, а на Украине Почекуном. О переговорах сообщило интернет-издание «Би-би-си». Информацию в Facebook подтвердил мэр города Борис Филатов.

Администрация города планирует разместить двухметрового бетонного Ждуна у здания мэрии. Другие детали не приводятся, поскольку переговоры находятся только на начальном этапе.

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В разговоре с «Би-би-си» Брифорт заявила, что популярность ее скульптуры среди российских и украинских пользователей стала для нее неожиданностью.

«Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают», — отметила скульптор.

Ждун установлен на скамейке перед детской больницей в Лейдене. Скульптура посвящена пациентам, ожидающим приема у врача. В России и на Украине она превратилась в мем. Пользователи сочли, что Ждун способен хорошо проиллюстрировать некоторые явления, а также похож на некоторые типажи, характерные для постсоветских стран. Ждуна превратили в типичного бухгалтера, плохо разбирающегося в новинках компьютерных технологий и навязчивую тещу.

На Украине широкую популярность приобрел мем «Безвизовый Почекун» — портрет президента Украины Петра Порошенко, лицо которого заменили мордой Ждуна.