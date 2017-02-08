В убийстве комбата Гиви усмотрели попытку поссорить Россию и США

Ликвидация командира батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых (позывной Гиви) — еще одна попытка помешать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» озвучил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, последние события в Донбассе каким-то образом связаны с последним визитом украинского президента Петром Порошенко в Германию, где он, в частности, общался с канцлером Ангелой Меркель. «Все это свидетельствует о том, что руководство Украины в лице Порошенко боится, что придется отвечать за финансовую помощь, которую Запад оказывал Киеву. Они пытаются поддерживать эти проблемы, потому что реализация минских соглашений не в их интересах», — сказал Чепа.

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Он отметил, что в сложившейся ситуации российская сторона может реагировать на происходящее исключительно в дипломатической плоскости. Тема стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, напомнил депутат, недавно обсуждалась российским лидером Владимиром Путиным с Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

«Наши представители поднимали этот вопрос в ООН и в других организациях. Мы понимаем серьезность этой проблемы», — заверил парламентарий.

Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» в окрестностях Донецка. Помещение, где находился комбат, было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Власти ДНР назвали произошедшее терактом.

Москва считает, что усиление конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями. Владимир Путин ранее заявлял, что активизация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины произошла из-за нужды Киева в деньгах и желании выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.