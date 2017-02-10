Тренер российских биатлонистов решил помириться с французами с помощью чая

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о желании пригласить французских спортсменов на чай, чтобы устранить конфликт, возникший после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются», — рассказал Касперович, в шутливой форме отметив, что тренерам соперника будет предложена водка.

Также тренер подчеркнул, что допинговый скандал вокруг российских биатлонистов отрицательно влияет на психологическое состояние членов национальной команды.

Материалы по теме Нерукопожатный Почему россияне за два часа возненавидели лучшего биатлониста мира Фуркада

«Стараемся их отвлечь, принять удар на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много разговоров, и ситуация непростая», — заключил Касперович.

Смешанная эстафета, состоявшаяся в четверг, 10 февраля, стала первой гонкой на чемпионате мира. Победу одержала сборная Германии, второе место у Франции, третье строчку заняли отечественные биатлонисты. Во время передачи эстафеты на последнем этапе россиянин Александр Логинов упал после контакта с французом Мартеном Фуркадом.

По мнению пострадавшего и Антона Шипулина, биатлонист из Франции намеренно подрезал Логинова. После этого россияне отказались пожимать оппоненту руку на церемонии награждения. Фуркад в знак протеста покинул пьедестал.

На пресс-конференции Шипулин отметил, что потерял уважение к французу.