WSJ узнала о намерении США создать коалицию против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с правительствами ряда арабских государств создание военного союза, направленного против Ирана. Об этом сообщает в среду, 15 февраля, The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники на Ближнем Востоке.

По данным издания, в коалицию могут войти Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и, позднее, ряд других государств. В соглашении будет содержаться положение о том, что нападение на одного из участников рассматривается как агрессия против всех остальных членов альянса (положение о взаимной обороне, аналогичное тому, что действует в НАТО — прим. «Ленты.ру»).

При этом США и Израиль, как утверждает WSJ, не будут участниками союза, однако Вашингтон готов предоставить ему оружие и разведывательную информацию. Тель-Авив также ограничится разведданными, речь о его вовлечении в возможную наземную операцию не идет.

Саудовская Аравия и ОАЭ, по данным издания, согласны на сотрудничество с Израилем при условии отмены администрацией Трампа закона, принятого при его предшественнике Бараке Обаме, который позволяет родственникам жертв терактов подавать иски против государств, поддерживающих экстремистов. В первую очередь данный документ затронул Саудовскую Аравию, так как позволяет требовать компенсации родным погибших в терактах 11 сентября 2001 года.

Белый дом, как сообщает The Wall Street Journal, заявил о готовности добиться отмены закона. Официальных комментариев со стороны администрации Трампа пока нет.

В начале февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана, включив в черный список 13 физических лиц, а также 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что это связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим.

Дональд Трамп тогда же раскритиковал руководство Исламской Республики, отметив, что Иран играет с огнем. «Они не ценят, насколько добрым был к ним президент Обама. Я не такой!» — предупредил американский лидер.

29 января иранские военные примерно в 200 километрах от Тегерана испытали баллистическую ракету. Она взорвалась, перед этим пролетев около тысячи километров. В Вашингтоне жестко раскритиковали эти испытания.